Balcani: Stoltenberg in visita nella regione per riaffermare gli sforzi Nato per sicurezza e stabilità (5)

- In merito agli stessi fatti, Stoltenberg ha sottolineato che si è assistito “a una grave esplosione di violenza, che ha fatto crescere la preoccupazione che un conflitto diffuso possa ritornare nei Balcani occidentali”. A maggio, ha ricordato, “le nostre truppe della Kfor sono state attaccate lasciando feriti 93 soldati della Nato”. Ma il segretario generale ha spiegato che la Nato ha sempre risposto “rapidamente”. “Abbiamo schierato mille soldati aggiuntivi in Kosovo, il più grande intervento della Kfor da almeno un decennio. E abbiamo intensificato i pattugliamenti nel nord. Si tratta di passi prudenti, che garantiscono che la Kfor continui ad adempiere al proprio mandato Onu in ogni momento”, ha detto Stoltenberg, aggiungendo che sarà fatto tutto il necessario “per mantenere un ambiente sicuro e la libertà di movimento”. (segue) (Res)