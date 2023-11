Balcani: Stoltenberg in visita nella regione per riaffermare gli sforzi Nato per sicurezza e stabilità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando nel dettaglio il rapporto tra Belgrado e Pristina, il segretario generale dell’Alleanza ha sottolineato che “la stabilità nella regione dipende dal fatto che tutte le parti preferiscano la diplomazia alla violenza e dal rispetto degli impegni esistenti”. “La Nato sostiene fortemente il dialogo facilitato dall'Unione europea tra Belgrado e Pristina. Entrambe le parti devono impegnarsi in buona fede. Accolgo con favore le ultime proposte per la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo. Questo sarebbe un passo fondamentale verso la normalizzazione delle relazioni, nonché verso una pace e una prosperità durature nella regione”, ha aggiunto il segretario generale dell’Alleanza Atlantica. (segue) (Res)