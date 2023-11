Kosovo: Vucic, ai serbi verrà nuovamente negato diritto di voto a elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai serbi che vivono in Kosovo verrà nuovamente negato il diritto di voto alle elezioni parlamentari. Lo ha dichiarato il presidente della Serbia Aleksandar Vucic, nella conferenza stampa congiunta di Belgrado con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Il premier kosovaro Albin Kurti dirà nuovamente che i cittadini serbi non possono votare dal Kosovo per le elezioni qui, cosa già accaduta per quelle del 2021", ha risposto Vucic alla domanda se la Nato intenda creare un ambiente sicuro affinché i serbi che vivono in Kosovo possano recarsi alle urne per le parlamentari del 17 dicembre. (Seb)