© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ministro Esteri saudita, in corso coordinamento con la Cina per una soluzione a Gaza - Il Comitato ministeriale arabo-islamico a guida saudita ha effettuato ieri una visita a Pechino con l'obiettivo di coordinarsi con la Cina per raggiungere una soluzione nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal Bin Farhan, a seguito di un incontro tra il Comitato e una delegazione del ministero degli Esteri cinese. "La situazione a Gaza è catastrofica", ha dichiarato Bin Farhan, aggiungendo che "il Comitato è ansioso di coordinarsi con la Cina per trovare soluzioni urgenti alla crisi nella Striscia di Gaza". "La situazione a Gaza si sta aggravando in assenza di un'azione internazionale efficace e di una chiara presa di posizione della comunità internazionale per fermare le violazioni israeliane", ha avvertito il capo della diplomazia saudita. (Res)