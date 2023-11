© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Arabia Saudita: Riad propone pagamento in valuta locale scambi commerciali - Una delegazione dell'Arabia Saudita in Egitto ha avanzato la proposta di far pagare in valuta locale parte del volume degli scambi commerciali tra i due Paesi. Lo ha dichiarato Yahiya al Watheq Bellah, presidente dell'Autorità di rappresentanza commerciale dell'Egitto, durante il Forum commerciale egiziano-saudita tenutosi ieri al Cairo alla luce della visita del ministro del Commercio saudita Majed Bin Abdullah al Qasabi. La richiesta "richiede incontri e accordi tra le banche centrali egiziana e saudita", ha dichiarato Bellah. È da notare che il volume degli scambi commerciali tra Il Cairo e Riad è aumentato del 21 per cento nel 2022, passando a 5,7 miliardi di dollari dai 4,7 miliardi del 2021. (segue) (Res)