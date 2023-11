I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: vicepresidente Al Lafi elogia ruolo Russia nella stabilità del Paese - Durante un incontro con il nuovo ambasciatore russo in Libia, Aydar Aganin, il vicepresidente del Consiglio presidenziale, Abdullah Al Lafi, ha elogiato “il continuo impegno della Russia nel sostenere gli sforzi compiuti per raggiungere una stabilità permanente nel Paese”. Lo riferisce una nota ufficiale dell’istituzione tripartita libica, titolare della funzione di capo di Stato e di capo supremo delle Forze armate. Nel corso della discussione con l'ambasciatore russo, sono stati affrontati gli ultimi sviluppi del processo politico in Libia, con particolare attenzione alla conclusione delle fasi transitorie e al conseguimento di un consenso tra tutte le parti coinvolte nel processo politico. L'obiettivo, aggiunge la nota, è ripristinare la fiducia reciproca, affrontare le questioni controverse e avanzare verso lo svolgimento delle elezioni elettorali. L'ambasciatore russo ha confermato la disponibilità del suo Paese a continuare gli sforzi per sostenere una soluzione politica alla crisi libica, in coerenza con gli sforzi dell'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily. Egli ha anche sottolineato l'intenzione della Russia di contribuire al successo del progetto di riconciliazione nazionale, portato avanti dal Consiglio di presidenza, riconoscendolo come uno dei fattori chiave per garantire la stabilità del Paese. (segue) (Res)