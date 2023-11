I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Consiglio di presidenza tiene riunione allargata di sicurezza con premier Dabaiba - Il Consiglio presidenziale della Libia, istituzione tripartita che titolare della funzione di capo di Stato e di capo supremo delle Forze armate, ha tenuto ieri a Tripoli una riunione allargata del Consiglio di difesa e sicurezza. La sessione ha visto la partecipazione del primo ministro e ministro della Difesa del Governo di Unità Nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba. Secondo la nota ufficiale del Consiglio presidenziale, all'incontro erano presenti anche il capo di Stato Maggiore delle forze alleate al governo di Tripoli, il generale Muhammad al Haddad, il capo dei servizi generali di intelligence, Hussein al A'eb, e il ministro dell'Interno, Imad Trabelsi. Il comunicato ufficiale non fornisce dettagli specifici sugli esiti dell'incontro o sulle decisioni adottate. Tuttavia, la stampa libica sottolinea che la riunione si è svolta in un contesto di crescenti tensioni sociali, militari e di sicurezza nella regione della costa occidentale libica. In particolare, il Primo ministro designato della Camera dei rappresentanti dell'est del Paese, Osama Hammad, ha accusato il Gun guidato dal premier Dabaiba di "provocare tensioni sociali e di sicurezza" nell'ovest del Paese, mettendo in guardia contro le conseguenze di “accendere la miccia di una crisi di sicurezza, politica e sociale". Si tratta della seconda sessione del Consiglio di difesa e sicurezza nel giro di una settimana, dopo la prima riunione tenutasi il 15 novembre. (segue) (Res)