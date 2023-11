I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Sicurezza stradale: Anas, 10 per cento italiani usa cellulare mentre guida - Il 10 per cento degli italiani utilizza il telefonino per fare video mentre è alla guida. Tra questi, il 3,1 per cento lo ha girato in prima persona, mentre il 6,9 per cento è stato a bordo di un'auto mentre il conducente filmava. Le punte più elevate tra coloro che assumono questi comportanti si raggiungono in conducenti tra i 25 e i 34 anni. È quanto emerge dalla terza edizione della ricerca sugli stili di guida degli utenti, commissionata da Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fa italiane) e condotta da Csa Research, Centro Statistica Aziendale, e condotta con interviste su un campione di 4 mila persone e con oltre 5 mila osservazioni dirette su strada. Lo studio è presentato oggi nell'ambito del convegno "Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime", in corso nella Sala della Camera di Commercio di Roma. (segue) (Com)