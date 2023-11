I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riforme: Meloni, quella istituzionale è la più potente misura economica - “Assicurare governi eletti dal popolo, governi stabili e con un orizzonte di legislatura, è la più potente misura economica che possiamo regalare alla nostra Nazione”. Lo ha rimarcato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione dell’assemblea 2023 di Confartigianato imprese, in corso a Roma. La stessa premier ha parlato delle “grandi riforme di sistema che l’Italia attende da troppo tempo e che stiamo portando avanti per lasciare a chi verrà dopo di noi un’Italia migliore di quella che ci è stata consegnata”. A partire, dunque, “dalla riforma della nostra architettura istituzionale” perché “l'instabilità politica impedisce di portare avanti progetti di lungo periodo, avere una strategia e dare concretezza ad una precisa visione di sviluppo”. (segue) (Com)