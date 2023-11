I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caso Cecchettin: Lollobrigida, un paradosso attacco di Gruber a Meloni, prima donna a guidare nazione - Le parole di Lili Gruber su Giorgia Meloni "credo siano un paradosso, se non le avesse dette una autorevole giornalista, che in questo caso si è mostrata nella sua debolezza e faziosità oggettiva". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ai microfoni della trasmissione "Ping Pong" su Rai Radio 1. Il ministro ha ricordato come Meloni sia sostanzialmente una donna "cresciuta senza padre" e "con una famiglia sostanzialmente caratterizzata al femminile", ma soprattutto "è la donna che ha rotto il tetto di cristallo in Italia, è la donna che guida il primo partito italiano" e che "si è guadagnata la leadership grazie al voto degli italiani arrivando a guidare la nazione con un governo che nasce con un'indicazione popolare chiara". "Grazie a Giorgia Meloni - ha aggiunto - c'è la testimonianza che le donne in Italia non hanno i limiti che 70 anni di Repubblica hanno caratterizzato in negativo la nostra nazione". (Com)