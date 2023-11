© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indo-Pacifico: Marcos annuncia pattugliamenti congiunti Filippine-Usa nel Mar Cinese Meridionale - Stati Uniti e Filippine hanno dato oggi il via a pattugliamenti marittimi e aerei congiunti nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha annunciato il presidente filippino Ferdinand Marcos Junior in un post su X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter. La notizia giunge in un momento di crescenti tensioni tra le Filippine e la Cina, che rivendica il controllo del Mar Cinese Meridionale nella sua quasi totalità. Marcos ha parlato di "iniziativa significativa", "testamento del nostro impegno per rafforzare l'interoperabilità delle nostre forze militari nella conduzione di pattugliamenti aerei e marittimi". Proprio ieri il presidente delle Filippine è rientrato a Manila dagli Stati Uniti, dove la scorsa settimana si è tenuto il vertice della Cooperazione economica per l'Asia-Pacifico. ieri mattina Marcos ha partecipato anche a un forum alle Hawaii, durante il quale ha detto che la questione del Mar Cinese Meridionale è divenuta "preoccupante" come mai lo era stata in passato, denunciando il progressivo avvicinamento delle navi cinesi alle coste filippine. (segue) (Res)