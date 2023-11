© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine: Usa forniscono consulenza per riparazione avamposto nel Mar Cinese Meridionale - Gli Stati Uniti stanno fornendo consulenza per la riparazione del relitto della Sierra Madre, una nave deliberatamente incagliata dalle Filippine nell’atollo conteso delle Spratly nel 1999, e utilizzata da allora come avamposto con un presidio di militari permanente. Lo riferiscono “fonti informate” citate dal quotidiano “Nikkei”. Un funzionario filippino anonimo, in particolare, ha riferito al quotidiano che sono in corso “discussioni informali” con gli Sati Uniti per la definizione di un piano di riparazione della nave. Si starebbe cercando di stabilire, in particolare, quanto a lungo la nave possa resistere senza riparazioni strutturali. La Sierra Madre, ormai ridotta a un relitto, sta progressivamente perdendo la propria integrità strutturale, e senza riparazioni finirebbe per affondare, privando le Filippine del loro unico avamposto militare nella scogliera di Second Thomas, parte dell’atollo su cui fa valere le proprie rivendicazioni anche la Cina. (segue) (Res)