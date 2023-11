© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Argentina: Pechino avverte Buenos Aires, interrompere legami sarebbe "grave errore" - Tagliare i legami con Paesi come la Cina o il Brasile sarebbe "un grave errore" da parte della diplomazia dell'Argentina. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna, dopo che domenica scorsa l'ultra liberista Javier Milei è stato dichiarato vincitore alle elezioni presidenziali con almeno dieci punti percentuali di vantaggio sul ministro dell'Economia e candidato del centrosinistra, Sergio Massa. "La Cina è un importante partner commerciale per la Cina e il governo eletto a Buenos Aires attribuisce molta importanza alle relazioni con Pechino", ha aggiunto Mao. Le dichiarazioni della portavoce fanno seguito a quelle dello stesso Milei, il quale ha dichiarato a più riprese di voler rafforzare i legami con gli Stati Uniti e di non voler trattare con Paesi "comunisti" come Cina e Brasile. (segue) (Res)