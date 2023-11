Ucraina: Scholz su anniversario Maidan, il coraggio degli ucraini non è dimenticato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “coraggio degli ucraini” non è dimenticato. È quanto afferma il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio su X pubblicato in occasione del 10mo anniversario della rivolta del Maidan a Kiev. Il capo del governo federale scrive: “Dieci anni fa, il Maidan divenne un simbolo di libertà, democrazia e sovranità. Il coraggio degli ucraini non è dimenticato. L'Ucraina è parte dell'Europa e noi siamo al suo fianco”. (Geb)