Sicurezza stradale: Salvini, Zone 30 e autovelox dove servono, troppi a telefono alla guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Per quanto riguarda la sicurezza stradale "sulle zone 30, il limite dei 30 chilometri all'ora serve nei punti sensibili e anche l'autovelox va messo dove serve. A Roma se dici 'ovunque vai a 30 all'ora' o 'metto autovelox ovunque' allora sortisci l'effetto contrario". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto del convegno "Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime". La tecnologia al servizio della vita", in corso nella sede della Camera di Commercio di Roma. "Di telefonini però ne vedo troppi, sia sulle auto che sulle due ruote. Ne vedo troppi a chattare, a riprendersi e poi a pubblicare. In questo i convegni sono fondamentali - ha concluso - ma a casa ci sarebbe qualcosa che dovrebbe funzionare meglio". (Rer)