Torino: Atp Finals, 174 mila biglietti venduti e oltre 8 mila presenze a Casa Tennis

- Sono 174 mila i biglietti venduti per le Atp Finals di tennis di quest'anno a Torino, a cui si aggiungono le oltre 8 mila presenze agli eventi collaterali di Casa Tennis. Questi i numeri della kermesse sportiva arrivata al terzo anno nel capoluogo Piemontese. Numeri in miglioramento soprattutto grazie alla fine delle limitazioni imposte dal Covid. Casa Tennis ha attratto un +80 per cento di presenze rispetto al 2022. Mentre sul fronte degli spettatori delle Atp è stato triplicato l'impatto economico con oltre 300 milioni di euro di guadagno. (Rpi)