Regno Unito: Corte suprema, rider Deliveroo non sono posso essere riconosciuti “dipendenti”

- La Corte suprema del Regno Unito ha stabilito che i rider di Deliveroo non possono formare sindacati o essere riconosciuti come dipendenti. In precedenza, l'Unione dei lavoratori indipendenti della Gran Bretagna (Iwgb) aveva cercato di rappresentare un gruppo di rider Deliveroo per negoziare retribuzioni e condizioni con l'azienda. Al sindacato è stato negato il permesso per la prima volta nel 2017 sulla base del fatto che i rider non erano "lavoratori" ai sensi del diritto del lavoro del Regno Unito e da allora ha lanciato una serie di ricorsi. Il giudice della Corte Suprema britannica Vivien Rose ha affermato oggi che i contratti non costituiscono un "rapporto di lavoro". (Rel)