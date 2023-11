Bankitalia: 69 per cento pagamenti italiani con contante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia il contante è lo strumento di pagamento più utilizzato presso il punto vendita fisico (Pos), anche se la sua quota è diminuita negli ultimi anni: i pagamenti in contanti rappresentano il 69 per cento del totale dei pagamenti (86 per cento nel 2016; 82 per cento nel 2019), rispetto al 26 per cento delle transazioni con carte (13 per cento nel 2016; 16 per cento nel 2019) e a circa il 4 per cento con altri strumenti (1 per cento nel 2016; 2 per cento nel 2019) di cui il 2 per cento con le app per dispositivi mobili (trascurabile nelle precedenti rilevazioni). È quanto emerge dal "Report on the payment attitudes of consumers in Italy: results from the Ecb Space 2022 survey" della Banca d’Italia. In un confronto tra Paesi l'Italia rimane ancora uno dei Paesi con la più alta dipendenza dal contante nell'area dell'euro. I dati mostrano che, sebbene il contante rimanga lo strumento di pagamento principale presso il punto vendita (Pos) fisico, specialmente per gli acquisti di valore ridotto (fino a 50 euro), il suo utilizzo è diminuito rispetto ai risultati delle indagini precedenti. In termini di valore delle transazioni, i pagamenti con strumenti alternativi al contante hanno acquisito maggiore importanza e rappresentano oltre la metà delle spese totali presso il Pos. I pagamenti con strumenti elettronici stanno complessivamente aumentando, supportati anche dalla crescita del commercio elettronico. Le carte, oltre a rappresentare il principale concorrente del contante per le transazioni al Pos, continuano a essere lo strumento di pagamento più utilizzato, in termini sia di numero sia di valore, per le transazioni relative ad acquisti online. (Rin)