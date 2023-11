Migranti: Della Vedova (Più Europa), su ratifica Camere ravvedimento operoso governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tajani ha detto oggi in modo chiaro che ci sarà un disegno di legge di ratifica. Come Più Europa prendiamo atto con piacere di questo ravvedimento operoso del governo e speriamo che sia così fino alla fine. Resta il fatto che questo accordo con l’Albania sarà un totale fallimento. Non ci sono le basi giuridiche per farlo, e soprattutto riguarda tremila persone: sento dire dai colleghi della maggioranza 'quando l’Italia fa l’Italia'. ma quale Italia? Abbiamo bisogno di un Paese amico per tremila persone, inviando giudici, pagando avvocati e personale di polizia. Non funzionerà, è solo uno spot elettorale che non sposterà di una virgola il tema dei flussi e degli sbarchi". Lo ha detto, nell’Aula della Camera, il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova, in replica alle comunicazioni del governo, con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sul Protocollo tra il governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. (Rin)