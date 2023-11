Russia-Tagikistan: Putin, nostre relazioni continuano a svilupparsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra la Federazione Russa e il Tagikistan si stanno sviluppando gradualmente e sono ad un livello molto alto. E' quanto ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con l'omologo del Tagikistan, Emomali Rahmon. Il presidente russo ha ricordato che quest'anno ha segnato 30 anni dalla firma del trattato bilaterale su amicizia, assistenza reciproca e partenariato strategico. "La Russia è il principale partner commerciale ed economico: in termini di scambi commerciali, occupiamo il primo posto, il 22,9 per cento del fatturato del Tagikistan è rappresentato dalla Russia", ha osservato Putin. Il titolare del Cremlino ha anche elogiato il lavoro della commissione intergovernativa, la cui prossima riunione si terrà il prossimo mese a Mosca. (Rum)