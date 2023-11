Intesa Sanpaolo: collocata con successo su mercato americano emissione in due tranche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- seguito dettagliato: Senior preferred a dieci anni bullet per un nominale di 1,5 miliardi di dollari, ad un livello pari a Us Treasury + 280 pb e cedola a tasso fisso del 7,20 per cento; Senior preferred a 30 anni per un nominale di 1,5 miliardi di dollari, ad un livello pari a Us Treasury + 325 pb e cedola a tasso fisso del 7,80 per cento. Lo comunica Intesa Sanpaolo in una nota, spiegando che si tratta della più grande emissione per Intesa Sanpaolo degli ultimi dieci anni, perfezionata ad un costo totale che risulta essere in linea a quello teoricamente replicabile in euro. Inoltre, la tranche a 30 anni è la più lunga in Senior Preferred emessa nel 2023 da emittenti bancari in dollari. La transazione ha attratto immediatamente l’interesse del mercato, superando i cinque miliardi di dollari di ordini dopo solo due ore dall’annuncio. Il libro ordini totale di quasi 11 miliardi di dollari, al momento del rilascio dello spread finale, è il più grande mai realizzato per un’emissione Yankee dual tranche di Intesa Sanpaolo ed ha permesso un restringimento di 30 punti base rispetto all’indicazione iniziale di spread (Ipts pari a Us Treasury+ 310 pb area) per la tranche a 10 anni e di 20 punti base (Ipts pari a US Treasury+ 345 pb area) per la tranche 30 anni. L’emissione, destinata principalmente al mercato statunitense, ha visto anche una forte partecipazione di investitori dal Regno Unito ed asiatici. (segue) (Com)