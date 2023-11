Intesa Sanpaolo: collocata con successo su mercato americano emissione in due tranche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cogliendo l’opportunità di un mercato ancora molto positivo sebbene ci si avvicini alla fine dell’anno e sostenuti dal miglioramento dell’outlook del rating sovrano da parte di Moody’s pubblicato venerdì 17 novembre, siamo ritornati con successo sul mercato americano perfezionando una transazione di ben tre miliardi di dollari, a riprova del forte riconoscimento del nome Intesa Sanpaolo presso la platea di investitori americani: la tranche a dieci anni è la più grande in Senior Preferred per questa scadenza mai realizzata da Intesa Sanpaolo", ha dichiarato Alessandro Lolli, responsabile Direzione centrale tesoreria e finanza di Gruppo di Intesa Sanpaolo. L’allocazione del libro ordini ha visto la partecipazione di: 275 investitori per la tranche Senior Preferred a 10 anni, così suddivisi: 75,3 per cento asset managers, 11,3 per cento Official Institutions, 9 per cento assicurazioni e fondi pensione e 2,8 per cento banche. La distribuzione geografica evidenzia la maggioranza della partecipazione dagli Stati Uniti e Canada con il 71,8 per cento, il 13,6 per cento dal Regno Unito ed il 10,2 per cento dall’Asia; 226 investitori per il Senior Preferred a 30 anni, così suddivisi: 77,9 per cento asset managers, 14,2 per cento assicurazioni e fondi pensione, 4,9 per cento Istituzioni ufficiali e 0,9 per cento banche. La distribuzione geografica evidenzia la maggioranza della partecipazione dagli Stati Uniti e Canada con il 73,6 per cento, il 17,6 per cento dal Regno Unito ed il 5,5 per cento dall’Asia. Le banche che hanno partecipato all’emissione in qualità di Joint book runner sono state, oltre alla Divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo, Barclays, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Hsbc, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Td securities e Wells Fargo. (Com)