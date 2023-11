Russia-Tagikistan: Putin, discuteremo di sicurezza alla vigilia del vertice Csto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin discuterà oggi con l'omologo del Tagikistan Emomali Rahmon di varie questioni di sicurezza alla vigilia del vertice Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) a Minsk, in Bielorussia. Lo ha detto lo stesso Putin, aprendo i colloqui con Rahmon che è giunto oggi a Mosca. "Naturalmente, la componente relativa a garantire la sicurezza nella regione è molto importante. Naturalmente, ne parleremo, specialmente alla vigilia della Csto a Minsk, parleremo di questa componente delle nostre relazioni, e prima di tutto per quanto riguarda l'Afghanistan", ha affermato il leader russo. Nell'ambito di altre associazioni internazionali, come ha aggiunto Putin, Russia e Tagikistan lavorano strettamente e sono costantemente in contatto l'uno con l'altro, coordinando le posizioni. A sua volta, Rahmon ha osservato che le questioni di sicurezza sono particolarmente importanti nell'agenda bilaterale di Mosca e Dushanbe. (Rum)