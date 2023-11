© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime ore della mattina la Polizia sta svolgendo delle operazioni contro i no Tav. A quanto si apprende sarebbero stati messi sotto sequestro due presidi, ai Mulini, in Val Clarea, e a San Didero, perquisiti la scorsa estate per i disordini scoppiati durante il festival Alta Felicità.(Rpi)