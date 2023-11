Medio Oriente: ministra Esteri tedesca esorta Netanyahu a condannare violenza coloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne gli appelli al cessate il fuoco nel territorio palestinese, Baerbock ha affermato: “Hamas chiarisce ogni giorno che vuole cancellare Israele dalla mappa geografica”. La ministra degli Esteri tedesca ha aggiunto che il Paese aggredito dal movimento islamista palestinese “deve proteggere il suo popolo” e la sua sicurezza è una questione di ragion di Stato per la Germania. Tuttavia, il diritto di Israele all'autodifesa non contraddice l’impegno nei confronti delle norme internazionali umanitarie e dell’universalità dei diritti umani. “Ecco perché dico chiaramente che ogni vita ha lo stesso valore, che queste terribili immagini dei bambini palestinesi mi fanno perdere il sonno tanto quanto pensare a come i bambini israeliani sono stati rapiti” da Hamas, ha infine sottolineato Baerbock. (Geb)