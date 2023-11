Iraq-Azerbaigian: Baghdad e Baku firmeranno accordi in diversi settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq e l'Azerbaigian firmeranno una serie di accordi in diversi settori. Lo ha dichiarato la presidenza irachena in un comunicato a seguito di un ricevimento organizzato dall'ambasciata irachena a Baku per i capi delle missioni diplomatiche, i legislatori e i funzionari azeri, citato da Al Amssar. "L'Iraq è interessato a stabilire relazioni equilibrate con tutti", ha dichiarato il presidente iracheno Abdul Latif Rashid, auspicando l'ingresso nel Paese di aziende e investitori stranieri. "L'Iraq attribuisce grande importanza alla sicurezza, alla stabilità e alla fornitura di servizi ai cittadini, alla riabilitazione delle infrastrutture e al miglioramento del tenore di vita dei cittadini attraverso lo sviluppo dell'economia e degli investimenti", ha concluso. (Irb)