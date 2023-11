Medio Oriente: Gaza, comitato arabo-islamico a guida saudita oggi in visita a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato dei ministri degli Esteri arabi e islamici, a guida saudita, si recherà oggi nella capitale della Russia, Mosca, per discutere della situazione nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito il quotidiano saudita con sede a Londra "Asharq al Awsat". Il Comitato è stato istituito a seguito del vertice arabo-islamico tenutosi a Riad la scorsa settimana ed è composto dai ministri degli Esteri dei Paesi membri della Lega degli Stati arabi e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica. Il Comitato ha iniziato ieri un tour con l'obiettivo di "adottare misure dissuasive per fermare i crimini delle autorità di occupazione coloniale e ritenerle responsabili dei loro crimini a Gaza, Gerusalemme e in Cisgiordania". (Res)