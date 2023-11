Croazia: ministero Esteri, "rammarico" per decisione Serbia di dichiarare"persona non grata" diplomatico a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Croazia ha espresso "rammarico" per la decisione della Serbia di dichiarare il primo segretario dell'ambasciata croata a Belgrado, Hrvoje Snajder, "persona non grata". "Respingiamo completamente i motivi dell'espulsione del diplomatico croato. La decisione rappresenta un passo verso il deterioramento delle relazioni reciproche, nonché verso l'ulteriore destabilizzazione delle delicate condizioni politiche e di sicurezza regionali", si legge nel comunicato stampa del dicastero. "Siamo preoccupati che l'espulsione del diplomatico croato rappresenti un'ulteriore pressione sui dipendenti dell'ambasciata croata a Belgrado, cosa che si manifesta soprattutto nel periodo pre-elettorale in Serbia", continua la nota del ministero di Zagabria, il quale si riserva il diritto di rispondere a questa decisione "nei tempi e nei modi che riterrà opportuno". (Seb)