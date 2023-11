Energia: DP World riduce emissioni di carbonio negli Emirati del 47 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno, DP World, operatore portuale globale, ha registrato una significativa riduzione del 47 per cento delle emissioni di carbonio nelle sue attività negli Emirati Arabi Uniti, avanzando così verso l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Tale progresso è stato reso possibile grazie all'accesso a energia rinnovabile, come riferito ieri dalla Dubai Electricity and Water Authority (Dewa). Nel corso dell'anno, Dewa ha rilasciato oltre 200 mila certificati internazionali di energia rinnovabile (I-REC) a DP World, garantendo che l'elettricità consumata derivi da fonti rinnovabili, con ciascun certificato equivalente a 1 megawattora di elettricità. I certificati I-REC di Dewa sono generati dal Parco solare Mohammed bin Rashid Al Maktoum, alimentando le operazioni di DP World negli Emirati Arabi Uniti, compresi il porto di Jebel Ali, la zona franca di Jebel Ali (Jafza) e Drydocks World. DP World, che attualmente gestisce circa il 9 per cento della capacità di movimentazione mondiale e figura tra i primi cinque operatori portuali globali, prevede di aggiungere circa tre milioni di unità equivalenti a venti piedi (TEU) di capacità di movimentazione container entro la fine dell'anno per soddisfare la crescente domanda nei mercati commerciali chiave. La società si è impegnata a diventare carbon neutral entro il 2040 e a raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2050, stabilendo un obiettivo intermedio di riduzione del 28 per cento della propria impronta di carbonio entro il 2030. (Res)