Expo 2030: la Regione Lazio a Parigi oggi per sostenere la candidatura di Roma

- La Regione Lazio scende in campo a Parigi per sostenere la candidatura di Roma Capitale all'esposizione universale prevista nel 2030 nella settimana decisiva prima del voto previsto il 28 novembre. Lo riferisce una nota della Regione Lazio. Oggi, martedì 21 novembre, è infatti in programma nella capitale francese un evento dedicato alla candidatura alla presenza dei Delegati Bureau international des expositions per rimarcare i punti di forza del dossier e della Capitale italiana. All’evento interverrà una delegazione regionale, composta da Luciano Nobili, presidente della Commissione speciale Expo 2030 e grandi eventi del Consiglio regionale del Lazio e da Emanuela Droghei e Daniele Maura. (segue) (Com)