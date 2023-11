Romania: via libera dalla Camera dei Deputati al disegno di legge sulle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati romena ha adottato il disegno di legge sul sistema pensionistico pubblico, dopo che la settimana scorsa il testo aveva ricevuto il via libera anche dal Senato. La ministra del Lavoro, Simona Bucura-Oprescu, ha dichiarato che la nuova legge mira a portare "equità ai romeni", sottolineando che poggia su due pilastri: contributi e lavoro. Per i rappresentanti dell'opposizione, invece, non esistono le risorse finanziarie necessarie all'aumento delle pensioni. Il governo ha calcolato che sono necessari circa cinque miliardi di euro senza tuttavia specificare quali saranno le fonti. Secondo il testo, l'anno prossimo entreranno in vigore due incrementi: il primo gennaio, pari al 13,8 per cento per tutti i circa cinque milioni di pensionati; e a settembre, con un aumento basato su una nuova formula di calcolo che tiene conto dell'anzianità e dei contributi versati, che interesserà circa tre milioni di pensionati. (Rob)