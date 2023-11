© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' decollato ieri dall'aeroporto internazionale Re Khalid di Riad il 15esimo aereo dell'Arabia Saudita con aiuti umanitari per la Striscia di Gaza. Lo ha riferito il quotidiano saudita "Arab News". L'operazione di soccorso a Gaza è coordinata dall'agenzia saudita King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, mentre l'aeroporto internazionale di Al Arish in Egitto funge da punto di transito. (Res)