Ucraina: ambasciatore russo Paramonov a “Nova”, approccio molto responsabile del Vaticano

- La Russia apprezza gli sforzi dei Paesi della "maggioranza globale" per promuovere una soluzione politica e diplomatica alla crisi ucraina e giudica molto responsabile l'approccio del Vaticano. Lo ha affermato l'ambasciatore russo in Italia, Aleksej Paramonov, in un'intervista esclusiva rilasciata ad “Agenzia Nova” in cui si affrontano diversi temi, dal conflitto in Ucraina allo stato dei rapporti fra Italia e Federazione Russa. “Cina, Brasile e alcuni Stati africani hanno già dimostrato una profonda comprensione delle cause principali del conflitto ucraino, del suo significato geopolitico e della necessità di tenere in considerazione gli interessi della Russia. Le loro proposte contengono molte disposizioni razionali che Mosca sostiene. Tra queste il rispetto del diritto internazionale, il rifiuto della mentalità da 'guerra fredda' e la condanna delle sanzioni unilaterali. Lo fanno con sincerità e nel proprio interesse, perché devono confrontarsi periodicamente con il caos dei processi globali causato dalle politiche occidentali e dalle conseguenze dei metodi adottati dagli Stati Uniti nei confronti dei Paesi del Sud globale”, ha detto l'ambasciatore. (segue) (Res)