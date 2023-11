Ucraina: ambasciatore russo Paramonov a “Nova”, approccio molto responsabile del Vaticano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Vaticano ha sempre adottato un approccio molto responsabile per superare la crisi ucraina. E, come possiamo vedere, continua a farlo. Il suo impegno, culminato nella missione di mediazione del presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, è stato molto apprezzato in diverse capitali mondiali, tra cui Mosca, Washington e Pechino, oltre che in una buona metà dei Paesi della 'maggioranza globale' che, come sappiamo, ospitano centinaia di milioni di cattolici. Non vorrei parlarne, ma, tuttavia, non si può fare a meno di ricordare l'atteggiamento irrispettoso, negligente e privo di qualsiasi tocco diplomatico che il regime di Kiev ha mostrato nei confronti di questi delicati passi basati sui più profondi principi dell'etica cristiana. Com’è noto uno dei più stretti collaboratori del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, non ha pensato a nulla di meglio che definire lapidariamente Papa Francesco 'filorusso' sostenendo che dunque non avrebbe il diritto di assumere il ruolo di mediatore per la risoluzione del conflitto in Ucraina”, ha affermato Paramonov. (Res)