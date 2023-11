Medio Oriente: ministra Esteri tedesca favorevole a responsabilità internazionale per Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, si è espressa a favore di una “responsabilità internazionale” per la Striscia di Gaza dopo la conclusione del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Intervistata dall'emittente radiofonica “Deutsche Welle”, l'esponente dei Verdi ha affermato che non vi saranno soluzioni facili a questa guerra e ha aggiunto che, “per garantire la sicurezza, è necessaria la responsabilità internazionale” nella Striscia di Gaza. L'esempio è fornito dalle “terribili guerre nei Balcani occidentali in Europa”, dove “la comunità internazionale si è assunta la responsabilità di proteggere”. Nella regione, dove si sono “verificati i crimini peggiori”, secondo Baerbock gli attori locali “semplicemente non hanno più avuto fiducia” e una situazione analoga si osserva anche nella Striscia di Gaza. (Geb)