Cina-Russia: delegazione parlamentare russa giunge a Pechino per una visita di tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo), guidata dal suo presidente Vjacheslav Volodin, è arrivata in visita ufficiale in Cina. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Duma. Durante la visita, che si terrà dal 21 al 23 novembre, sono previsti incontri bilaterali con la leadership del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese e con altri funzionari. E' prevista la discussione dello sviluppo della cooperazione interparlamentare e del rafforzamento della cooperazione bilaterale in vari settori. (Rum)