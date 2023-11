Ucraina-Moldova: presidente Sandu in visita a Kiev, previsti colloqui con Michel e Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, è oggi a Kiev per una visita a sorpresa. Il capo dello Stato moldavo ha annunciato in un messaggio su X di essere già nella capitale ucraina, accolta dal suo omologo, Volodymyr Zelensky. "Sono arrivata a Kiev per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Nella nostra agenda ci sono discussioni sui prossimi passi nel processo di adesione della Moldova e dell'Ucraina all'Ue, l'aumento della sicurezza regionale e il continuo sostegno dell'Ue alle riforme e allo sviluppo dei nostri Stati", ha scritto Sandu. Il capo dello Stato, insieme al presidente ucraino e a sua moglie Olena Zelenska, ha deposto ceri in memoria dei caduti di Euromaidan, di cui ricorre il decennale. (Rob)