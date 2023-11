Medio Oriente: ministro Esteri Egitto, lo sfollamento dei palestinesi è una "linea rossa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto e gli Stati arabi considerano lo sfollamento dei palestinesi dalla Striscia di Gaza una "linea rossa". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, durante un incontro a Pechino con il vicepresidente cinese, Han Zheng, e l'omologo della Cina, Wang Yi, nell'ambito di un tour arabo-islamico negli Stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con l'obiettivo di fermare la guerra. "C'è l'aspirazione a un ruolo più forte da parte di grandi potenze, come la Cina, per fermare gli assalti contro i palestinesi a Gaza. Le flagranti violazioni israeliane, purtroppo, non vengono chiamate con il loro vero nome da alcuni Paesi. Il Consiglio di sicurezza Onu ha la responsabilità di proteggere la legittimità internazionale", ha proseguito l'alto diplomatico egiziano, aggiungendo: "L'Egitto non risparmia sforzi per consegnare gli aiuti alla Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah. Tuttavia, la politica israeliana di ostacolare sistematicamente l'ingresso degli aiuti mira a spingere i palestinesi a lasciare l'exclave sotto bombardamenti e assedio". (Cae)