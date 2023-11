Sicurezza: prefetto Roma, su Capitale c'è altissima attenzione anche in vista del Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dei rischi in termini di sicurezza, in vista del Giubileo, Roma è “sempre stata un obiettivo di grandissima importanza, è il centro della cristianità, però c'è moltissima attenzione, moltissima vigilanza, ma anche attività informative di carattere preventivo”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, nel corso di una lezione agli studenti dell'università Lumsa sul tema "Guido Rossa, l'uomo che si oppose alle Brigate Rosse cambiando il futuro dell'Italia". Lo riferisce in una nota l’università Lumsa. “È importante riuscire a prevenire andando a individuare i soggetti pericolosi e riuscire comunque a neutralizzarli – ha aggiunto Giannini –. Spesso, quando si tratta di cittadini stranieri si è proceduto ad allontanarli dal territorio nazionale affidandoli alle autorità dei propri paesi. Bisogna continuare così – ha concluso -, bisogna fare anche molta attenzione al web, che è spesso un veicolo di propaganda importante e lancia messaggi che possono creare del fermento tra personaggi che si trovano poi sul posto".(Com)