Argentina: Milei inaugura profilo ufficiale del "Presidente eletto"

- Si chiama "Ufficio del presidente eletto Javier Milei" il profilo social che il leader de La libertà avanza (Lla) ha inaugurato poche ore dopo la vittoria al ballottaggio. Si tratta del canale attraverso cui verranno comunicate le attività "ufficiali" da qui al 10 dicembre, giorno dell'insediamento. Una strategia che ripete quella adottata negli Stati Uniti, come mostra anche il logo costruito sull'immagine stilizzata della Casa Rosada, in evidente analogia con quella White House. Il presidente eletto ha ripetutamente indicato gli Stati Uniti come modello di riferimento del suo progetto di governo liberale. Oltre alla nota decisione di introdurre il dollaro al posto del peso, Milei ha annunciato che Usa e Israele saranno i primi Paesi che intende visitare, prima di insediarsi. (Abu)