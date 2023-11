Oman-Iran: in corso discussioni per creazione di progetti congiunti nelle zone economiche e franche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oman e l'Iran hanno discusso le modalità per attivare le disposizioni del memorandum d'intesa bilaterale firmato a inizio anno, in particolare per incoraggiare le aziende che operano nelle zone economiche e nelle zone franche, al fine di costruire relazioni commerciali e realizzare progetti comuni. Lo ha riferito ieri il quotidiano "Al Watan". Il presidente dell'Autorità generale per le Zone economiche speciali e le Zone franche dell'Oman, Ali Bin Masoud, ha incontrato Abdullah al Malki, consigliere del presidente iraniano e segretario dell'Alto consiglio per le Zone franche economiche, commerciali e industriali, in visita in Oman a capo di una delegazione. (Res)