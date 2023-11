Turchia: successo per il Made in Italy alla Settimana della cucina italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della VIII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (13-19 novembre 2023), l’ambasciata d’Italia ad Ankara, in collaborazione con tutti gli attori del “Sistema Italia” in Turchia, ha organizzato un ricco calendario di iniziative incentrate sul tema “A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto”. La rassegna si conferma, anno dopo anno, uno straordinario veicolo, in termini di pubblico e contenuti, per la promozione del Made in Italy in Turchia, grazie ad un ampio panorama di collaborazioni con realtà locali estese anche agli influencer sui social network. Uno degli eventi principali ha avuto luogo a Palazzo di Venezia (Istanbul), dove l’ambasciatore d’Italia in Turchia, Giorgio Marrapodi, ha presentato il volume “VIP. Very Important Peperoncino”, a cura del Prof. Francesco Maria Spanò, ambasciatore dell’Accademia italiana del Peperoncino. “La cucina italiana rappresenta uno dei principali biglietti da visita del nostro Paese. Il tema di quest’anno mette in luce la relazione tra alimentazione e benessere, valorizzando la Dieta mediterranea – di cui il peperoncino è elemento fondamentale - quale stile di vita salutare e modello di alimentazione equilibrata accessibile a tutti”, ha dichiarato l’ambasciatore Marrapodi. (segue) (Tua)