Turchia: successo per il Made in Italy alla Settimana della cucina italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro è stato inserito anche nel calendario di “Meeturkitaly”, rassegna promossa dall’Ambasciata con l’obiettivo di riunire protagonisti del mondo imprenditoriale, culturale e sociale per intercettare idee nuove e garantire impulso alle relazioni bilaterali. Sul fronte della formazione, è proseguita per il secondo anno di fila la collaborazione dell’Ambasciata con l’Università Baskent – cui si è aggiunta quella con la Ankara Gastronomy Association – per un affollato workshop alla scoperta dei sapori tradizionali della cucina italiana, un successo grazie all’apporto del Rettore, dei docenti e degli studenti della prestigiosa Università della Capitale, centro accademico di eccellenza con numerosi legami in Italia. Sempre nel quadro delle attività di formazione, ad Istanbul il Consolato Generale ha organizzato una Masterclass di cucina italiana per gli studenti delle Accademie, molto apprezzata dagli addetti ai lavori. (segue) (Tua)