Turchia: successo per il Made in Italy alla Settimana della cucina italiana (3)

- Inoltre, grazie alla collaborazione con negozi, supermercati, ristoranti, caffè e hotel, l’Ambasciata ad Ankara, il consolato generale a Istanbul e il Consolato a Izmir hanno promosso nelle tre principali città del Paese la cultura gastronomica italiana, con un focus su specialità regionali, stile di vita sano e consumo sostenibile. In particolare, a Izmir, qualificati esponenti della comunità locale – da sempre attenta agli stimoli provenienti dall’Italia – hanno contribuito ad organizzare un’iniziativa in collaborazione con la Camera di Commercio e Industria a base di prodotti italiani. Sul piano culturale, l’Istituto Italiano di Cultura ha radunato nella Casa d’Italia a Istanbul un folto pubblico per la presentazione del Libro “Tutti i Piatti dei Presidenti” di Lorenza Scalisi, un volume attraverso il quale la tradizione culinaria italiana – valorizzata sulle tavole del Quirinale, “Casa degli italiani” – risplende in tutta la sua genuinità. Sul piano della comunicazione, numerose iniziative di diplomazia pubblica hanno costellato la Settimana. In particolare, l’Ambasciata ha realizzato per il secondo anno di fila un progetto che ha visto coinvolti numerosi influencer turchi e italiani, dopo un’attenta selezione sulla base dell’impegno a valorizzare la cucina italiana e i suoi valori essenziali, mentre la Console Generale a Istanbul, Elena Clemente, ha introdotto la puntata del 16 novembre di Masterchef Turkiye. (Tua)