Cina: cooperazione con Giappone e Corea del Sud giova a stabilità regionale

- La cooperazione tra Cina, Giappone e Corea del Sud risponde alle esigenze dei tre Paesi ed è funzionale alla stabilità regionale. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna, in vista della ministeriale Esteri a tre che potrebbe tenersi in Corea del Sud a fine mese. A pronunciarsi sul rapporto tra Pechino, Tokyo e Seul negli ultimi mesi è stato anche il titolare della diplomazia Wang Yi, secondo cui la cooperazione dovrebbe essere "riorganizzata e riavviata". Nel forum internazionale per la cooperazione trilaterale convenuto a Tsingtao, nella Cina orientale, lo scorso luglio, Wang ha sferrato un velato attacco agli Stati Uniti, accusati di avere "deliberatamente esacerbato le differenze ideologiche" fra i tre Paesi. Washington ha "organizzato ogni sorta di cricca allo scopo di escludere gli altri, cercato di sostituire la cooperazione con lo scontro e l'unità con la divisione", ha detto Wang, invitando Giappone e Corea del Sud a riattivare la cooperazione con Pechino prescindendo dalle "influenze esterne". (segue) (Cip)