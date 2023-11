Cina: cooperazione con Giappone e Corea del Sud giova a stabilità regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni s'inseriscono nel quadro di un graduale rafforzamento del dialogo tra Usa, Nato, Giappone e Corea del Sud. Lo scorso 30 marzo, i militari statunitensi hanno preso parte alla terza edizione delle esercitazioni multilaterali Sea Dragon, cui hanno partecipato le forze armate di Canada, India, Giappone e Corea del Sud. Le manovre, durante quindici giorni, sono culminate in più di 270 ore di addestramento al volo, che vanno dall'individuazione di bersagli simulati sino alla sorveglianza di un sottomarino della Marina Usa. Dal 13 al 23 marzo, inoltre, le forze armate di Corea del Sud e Stati Uniti hanno tenuto l'esercitazione Freedom Shield, presentata come "la più vasta" manovra combinata organizzata negli ultimi anni. Freedom Shield è concepita per rafforzare le capacità di difesa e risposta dell'Alleanza concentrandosi all'interno dello scenario dell'esercitazione su aspetti quali il mutamento dell'ambiente di sicurezza, l'aggressione della Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) e le lezioni apprese dai recenti conflitti", afferma una nota diffusa dalle forze armate dei due Paesi all'inizio dell'esercitazione. (Cip)