Medio Oriente: prefetto Roma, massima attenzione a manifestazioni e campagne antisemite

- A Roma è “necessario anticipare il più possibile per poter prevenire” e "ogni manifestazione particolarmente virulenta, come stiamo vedendo in questi giorni, dove si stanno montando delle campagne, fatemi dire vergognose, di natura antisemita”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, nel corso di una lezione agli studenti dell'università Lumsa sul tema "Guido Rossa, l'uomo che si oppose alle Brigate Rosse cambiando il futuro dell'Italia". Lo riferisce in una nota l’università Lumsa. Quindi non bisogna "mollare la guardia, adesso" ed "è importante riuscire ad agire su questi soggetti per andare ad evitare poi guai maggiori", ha concluso.(Com)