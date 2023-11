Energia: compagnia petrolifera Kuwait cede le attività norvegesi a Pgnig Upstream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec) ha iniziato a cedere tutte le sue attività petrolifere e di gas in Norvegia alla polacca Orlen, l'operatore della norvegese Pgnig Upstream. La società ha dato l'annuncio ieri in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa kuwaitiana "Kuna", spiegando che l'operazione rientra negli sforzi della società di realizzare la propria strategia attraverso la razionalizzazione del portafoglio e la massimizzazione del valore degli asset. La transazione è in attesa dell'approvazione delle autorità norvegesi e dovrebbe essere conclusa entro la fine dell'anno, secondo quanto si apprende. (Res)