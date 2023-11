Sardegna: oggi in Consiglio regionale l'esame della variazione bilancio da un miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approda oggi in Consiglio regionale la variazione di bilancio da quasi un miliardo di euro. 100 milioni di euro sono destinati al Fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali. Venti milioni per la costruzione di impianti per la produzione di energia idroelettrica, altri venti per opere di drenaggio delle acque nei centri urbani, il resto va alla viabilità con gli 8 milioni per la Trasversale sarda e i 10 per i lavori della galleria Mughina di Nuoro. 37 milioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, ai fondi per gli accordi integrativi per la medicina generale (23 milioni), insieme alle risorse per lo smaltimento delle liste d'attesa (14 milioni) e ai 9 milioni per le strutture private accreditate per l'emergenza Covid. 50 milioni di euro saranno destinati a Olbia per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Altri 40 milioni dell'avanzo libero dell'esercizio precedente sono destinati a interventi per l'efficientamento energetico. Gran parte delle risorse sono da impegnare entro il 31 dicembre 2023. (Rsc)