Ue: Picchetto Fratin, su imballaggi posizione inaccettabile per l’Italia

- La posizione “puramente ideologica che ha spinto l’Unione Europea ad avere un'unica via di riuso è inaccettabile per il nostro Paese". Lo ha detto il ministro per l’ambiente Gilberto Fratin intervenendo alla quarta edizione di "Sustainable Future Forum", iniziativa di Class Editori, sul tema degli obiettivi Ue circa gli imballaggi, dato che quella italiana del packaging “è un’economia virtuosa”. “Non possiamo accettare impostazioni di tipo puramente ideologico sul riuso – ha continuato - , perché noi siamo il paese d’Europa che ha sviluppato una gamma produttiva di manifattura di grande qualità”. “Se vogliamo unificare l’Europa, salgano quelli che non fanno la differenziata, come la Germania e altri stati, salgano loro se vogliono insegniamo loro a riciclare”, ha concluso il ministro. (Rem)